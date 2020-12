Potrebbe arrivare una seconda app in questa emergenza sanitaria determinata dall’epidemia di coronavirus. Il destino di Immuni, app che avrebbe dovuto contribuire all’attività di tracciamento dei positivi, non è stato molto roseo. Speriamo che in questo caso, le cose vadano molto meglio. Nell’ambito del Piano vaccini, a cui stanno lavorando vari ministeri e la struttura del Commissario per l’Emergenza, si sta lavorando anche ad una app per la vaccinazione anti-Covid, che metta in rete il sistema di distribuzione, somministrazione e tracciamento.

L’app permetterebbe prenotazione e avvisi sulla data del richiamo e monitorerebbe anche eventuali reazioni avverse. Sara’ possibile sapere dove e in che modo e’ stato somministrata la dose e servira’ come registro elettronico dei vaccinati. Il progetto di farmacovigilanza potrebbe essere condiviso a livello europeo.