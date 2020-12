Coronavirus, “gli astemi in Paradiso non entrano”: ricoverato il prete di Piacenza che invitava i fedeli a bere vino nella messa di Natale [VIDEO]

E’ diventato virale nelle ultime ore il video dell’omelia di un sacerdote, Pietro Cesena, che nella messa di Natale ha scherzosamnete invitato tutti i fedeli a mangiare e bere, ma non Coca Cola, bensì vino “poichè gli astemi in Paradiso non entrano”. A poche ore dalla simpatica omelia, don Pietro Cesena, parroco di Borgotrebbia, frazione di Piacenza, è stato ricoverato in ospedale: il 62enne si è sentito male nella notte ed è stato ricoverato in reparto di penumatologia per una polmonite bilaterale dopo essere risultato positivo al coronavirus. Le sue condizioni non sembrano gravi.