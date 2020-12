Coronavirus, Bebe Vio multata. La campionessa spiega cosa è successo: “ho sbagliato, ero lì per trovare un’amica”

Bebe Vio ha violato le norme anti-Covid ed è stata beccata dalle forze dell’ordine mentre si trovava dentro un locale oltre l’orario di chiusura. La campionessa paralimpica di scherma ha voluto spiegare l’accaduto, ammettendo di aver sbagliato: “Ho sbagliato: sono andata in quel locale a trovare un’amica di infanzia che fa li’ la cameriera e non vedevo da anni, perche’ non torno mai a casa, e mi sono fermata dopo l’orario di chiusura mentre lei sparecchiava. Ma non ho bevuto, avevo la mascherina e sono rimasta li’ solo a chiacchierare, come se fosse una visita di famiglia“, queste le parole della veneta all’Ansa.