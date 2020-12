Coronavirus, biglietti gratuiti per le Hawaii per i lavoratori in smart working: lanciata una allettante iniziativa

L’emergenza coronavirus ha costretto tantissimi lavoratori e aziende a ricorrere allo smart working, tra comodità e tanto stress. Lavorare da casa, infatti, ha i suoi pregi ma anche i suoi difetti. Per rendere lo smart working più piacevole è stata lanciata una particolarissima iniziativa.

Le Hawaii stanno infatti offrendo biglietti gratuiti di andata e ritorno per Oahu ai lavoratori in smart working che desiderano vivere e lavorare nell’isola aiutando così la sua economia. Le spiagge hawaiane sono uno dei posti migliori al mondo per superare l’inverno e affrontare al tempo stesso la pandemia, per questo motivo l’offerta dell’isola è davvero molto invitante.

Il programma di residenza temporanea si chiama “Movers and Shakas” ed è stato lanciato in collaborazione con scuole e imprese ed il primo gruppo di candidati sarà accettato fino al 15 dicembre. Bastano pochissimi requisiti: avere almeno 18 anni e un lavoro a distanza. “Movers and Shakas è un piccolo passo verso la ripresa economica e la diversificazione della nostra economia“, ha spiegato alla Cnn Jason Higa, ideatore del programma. “La pandemia ha normalizzato il lavoro a distanza per il prossimo futuro, quindi riteniamo che questa situazione rappresenti un’opportunità per i residenti di tornare a casa e per i professionisti fuori dallo stato di vivere l’esperienza delle Hawaii, non come turisti, ma come membri della nostra comunità’‘, ha concluso.