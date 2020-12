Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: aumentano i ricoverati in tutti i reparti. Pochissimi tamponi, siamo ancora nella seconda ondata

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 298 morti, 7.813 guariti e 8.913 nuovi casi su 59.879 tamponi (era dal 28 settembre che non si facevano così pochi test). Oggi è risultato positivo il 14,88% dei test effettuati, in netto aumento rispetto ai giorni scorsi, a testimonianza che in realtà la seconda ondata non è mai finita, è ancora in corso e le oscillazioni al ribasso delle ultime settimane dipendono solo ed esclusivamente dal forte calo del numero di tamponi effettuati. Oggi, inoltre, tornano ad aumentare i ricoveri in tutti i reparti, come evidenziano i dati successivi. Le regioni con il maggior numero di contagi sono Veneto (3.337), Emilia Romagna (1.283) e Lazio (977). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

2.047.696 casi totali



71.925 morti

1.394.011 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 581.760, così suddivisi:

23.571 (+169) ricoverati in ospedale ( 4,05 % )

) 2.580 (+17) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,44% )

( ) 555.609 (+554) in isolamento domiciliare ( 95,50% )

Di seguito il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri nel nostro Paese dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati dettagliati Regione per Regione: