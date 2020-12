Coronavirus, Campania verso la zona arancione da lunedì 7 dicembre

Nelle prossime settimane, ci si aspetta un’Italia tutta gialla per quanto riguarda la divisione in colori implementata per affrontare l’emergenza coronavirus nel Paese. Una delle regioni che potrebbe iniziare presto questo processo di passaggio di fasce è la Campania. Attualmente zona rossa, dovrebbe diventare zona arancione da lunedì 7 dicembre, secondo quanto apprende LaPresse da fonti qualificate.

L’ordinanza che sancisce il ‘passaggio’ di colore dovrebbe essere firmata nelle prossime ore dal ministro della Salute Roberto Speranza. L’eventuale passaggio in zona gialla sarà oggetto di valutazioni nei successivi dieci giorni.