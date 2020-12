Coronavirus, come sta Lewis Hamilton? “Voglio mandarvi un messaggio di positività”

Lewis Hamilton è risultato positivo al coronavirus dopo il Gp del Bahrain, e lo scorso weekend è stato costretto a saltare il Gp di Sakhir, dove è stato sostituito a bordo della sua Mercedes da George Russell. In tantissimi vogliono sapere come sta il campione del mondo di Formula 1. E’ stato proprio il pilota britannico, con un video postato sui social ad aggiornare tutti i fan sulle sue condizioni.

Come sta Lewis Hamilton?

“E’ stata una delle settimane piu’ dure che abbia mai vissuto da diverso tempo a questa parte. Mi sono concentrato sul recupero e sul cercare di rimettermi in forma, in modo da poter tornare in auto e correre l’ultima gara ad Abu Dhabi. Mi sono svegliato bene stamattina e mi sono allenato. Voglio mandarvi un messaggio di positivita’, farvi sapere che sto bene e ringrazio ognuno di voi per i messaggi e i video che mi avete mandato. Spero di poter tornare a guidare molto presto“, queste le parole di Hamilton sui social.