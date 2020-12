“Negazionair”, la compagnia aerea per no-vax: l’annuncio del comandante del primo volo è pazzesco

Il coronavirus è il protagonista indiscusso di questo 2020 che sta ormai per finire. Fortunatamente, in questo difficile anno non è mancata la voglia di sorridere e scherzare, anche e soprattutto su temi legati al Covid-19, e sono state proprio le risate a tenerci in piedi e a farci andare avanti. Ancora oggi, nonostante tutta la popolazione si sia ormai abituata a convivere col virus, si continua a fare della sanissima ironia su tutto ciò che riguarda il Covid, anche i negazionisti. Simpaticissima la parentesi di Francesco Lancia, uno dei fondatori de “i Bugiardini” a Radio Deejay, dove va in onda ogni mattina nel programma “Chiamate Roma Triuno Triuno”.

Collegandosi all’ipotesi di cui si parla da un po’, secondo la quale dal 2021 potrebbe viaggiare solo chi ha fatto il vaccino anti-Covid, Lancia ha lanciato la proposta di una nuova compagnia aerea, la Negationair, per i viaggi dei negazionisti e no vax. Durante la trasmissione di Radio Deejay, Lancia ha anche simulato il discorso di benvenuto a bordo del comandante. Impossibile trattenere le risate!

Signore e signori benvenuti a bordo del volo negazionair 1455 io sono il vostro comandante giovanni pernicioni, nella vita di mestiere faccio il carpentiere, desideriamo richiamare la vostra attenzione sulla completa assenza di dotazioni di sicurezza di questo aeromobile, come negazionair non crediamo nel principio di inerzia, non sono disponibili cinture di sicurezza da allacciare o slacciare, se durante il decollo vi trovaste il culo tra le orecchie verificate prima che non siano solo i Tg a darvi questa sensazione, questo aereo non dispone neanche di uscite d’emergenza perchè, statistiche alla mano, ogni anno muoiono più persone per la banale influenza che per schianti di aerei, guarda caso a chi muore precipitato non fanno le autopsie, coincidenze?

In caso di necessità, dall’alloggiamento che contiene la maschera dell’ossigeno non scenderà alcun dispositivo per evitare di porre un bavaglio alla vostra libertà d’espressione, non mettetela dunque prima ai vostri bambini, perchè io a mio figlio non la metto perchè si respira la sua anidride carbonica. Se un altro passeggero necessita di aiuto è probabilmente un attore pagato per terrorizzarvi. il giubotto galleggiante si trova sotto la vostra poltrona, domandatevi come mai c’è un giubotto galleggiante se questa non è una nave, nons arà che probabilente c’entra la potentissima lobby dei giubbotti galleggianti? in ogni caso vi servisse utilizzato come vi pare, anche come bandana, perchè qui c’è possibilità di scelta.

Durante il volo è possibile uscire sulle ali a farsi una passeggiata, o a fumare una sigaretta essendo la forza di gravità creata in laboratorio da chi vuole impedirci di volare, durant ele fasi di atterraggio e decollo i telefonini possono restare accesi non come le altre compagnie che ce le fanno spegnere perchè in quota si può telefonare gratis. Tuttavia è seceramente proibito l’utilizzo di 5G e non volete che tutti i apsseggeri si trasformino in robot. In caso di un’emergenza, sempre dopo aver verificato che non si tratti di emergenza mediatica, un sentiero luminoso sul pavimento vi indicherà la strada per andare a fanculo, nel caso di un atterraggio di fortuna vi verrà indicata una posizione di sicurezza contro la quale potete come giusto protestare. Per ulteriori informazioni vi sconsigliamo di leggere le indicazioni sul cartoncino enac posto di fronte a voi e andare invece su siti come velogiurosudio.it, negazionair ringrazia per l’attenzione e vi augura di non aver mai attenzione di nulla”.