Incredibile a Salerno: una mamma ha deciso di non allattare la figlia neonata perchè temeva di avere il coronavirus, la bambina è morta per malnutrizione. Una storia da brividi: la piccola è morta a poco meno di un mese di vita perchè malnutrita. La madre non l’avrebbe allattata a sufficienza per paura di aver contratto il Covid-19. La Procura di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, ha aperto un’inchiesta sulla morte della piccola: i genitori al momento non risultano indagati.

Madre e padre della piccola, preoccupati dalle sue condizioni, l’avrebbero portata in ospedale pochi giorni fa, ma la situazione era già disperata. I medici sono riusciti a stabilizzare la neonata ricoverandola in terapia intensiva, ma ieri mattina è deceduta.