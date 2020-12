Coronavirus, oggi in Italia 662 morti e 21.052 nuovi casi: superato anche il Regno Unito [DATI]

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 662 morti, 23.923 guariti e 21.052 nuovi casi su 194.984 tamponi. Oggi è risultato positivo il 10,79% dei test effettuati, in lieve diminuzione rispetto a ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore sono Veneto (3.607), Lombardia (3.148), Emilia Romagna (1.964), Puglia (1.884), Lazio (1.783), Campania (1.521) e Piemonte (1.456). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

1.709.991 casi totali



59.514 morti

896.308 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 754.169 e sono così suddivisi:

30.158 (-1.042) ricoverati in ospedale ( 4 % )

) 3.517 (-50) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,46% )

( ) 720.494 (-2.441) in isolamento domiciliare ( 95,53% )

Coronavirus, in Italia solo l’1,2% dei morti ha meno di 50 anni: i dati

Al 2 dicembre sono 657 su 55.824 (1,2%), i pazienti deceduti in Italia e positivi al Sars-CoV2 con meno di 50 anni. Solo 163 di questi avevano meno di 40 anni. E’ quanto emerge dall’ultimo report diffuso oggi dall’Istituto superiore di sanità (Iss). L’analisi si basa su un campione di 55.824 pazienti deceduti e positivi all’infezione in Italia. L’età media dei pazienti deceduti e positivi è di 80 anni. Le donne sono 23.596 (42,3%). L’età mediana dei pazienti deceduti, inoltre, è più alta di oltre 30 anni rispetto a quella di quanti hanno contratto l’infezione (ovvero 48 anni). E le donne decedute dopo aver contratto l’infezione hanno un’età più alta rispetto agli uomini (donne 85 – uomini 80).

Di seguito il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri nel nostro Paese dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: