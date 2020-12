Coronavirus, il mondo della MotoGp in apprensione per Fausto Gresini: ricoverato in ospedale

Il coronavirus colpisce ancora il mondo della MotoGp: a campionato finito a destare preoccupazione sono le condizioni di Fausto Gresini, ex pilota e proprietaro del Team omonimo. Gresini è risultato positivo al coronavirus prima di Natale ed è stato ricoverato in ospedale il 26 dicembre a causa di un affaticamento progressivo che ha reso necessaria una terapia mirata in ospedale. Due volte campione del mondo e proprietario di un team, Gresini è attualmente sotto osservazione all’ospedale di Imola a causa delle sue condizioni. Gresini, in questo difficile anno, ha dato un contributo nella lotta contro il Covid, donando con la sua squadra un ventilatore polmonare al San Pier Damiano Hospital di Faenza.