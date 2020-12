Il Coronavirus non ferma il Festival di Sanremo: i 26 cantanti in gara per l’edizione 2021

Mancano ancora diversi mesi per l’edizione 2021 del Festival di Sanremo e nonostante le incertezze legate all’emergenza coronavirus e una possibile terza ondata di contagi che minaccia l’Italia, Amadeus, direttore artistico della kermesse canora italiana e tutto il suo team stanno lavorando sodo. Il Festival di Sanremo 2021 si farà ed è in programma dal 2 al 6 marzo del prossimo anno. La kermesse canora ha subito uno slittamento proprio a causa del Covid, ma al momento non è contemplata l’ipotesi di annullare l’evento. Amadeus spera anche che fino a marzo si possa avere un po’ di pubblico all’Ariston, ma anche se così non fosse il Festival si terrà ugualmente. Sarà un’edizione spettacolare, con ben 26 cantanti in gara. Oggi sarà data l’ufficialità dei concorrenti, ma intanto trapelano indiscrezioni.

I 26 cantanti in gara

Secondo le indiscrezioni delle ultie ore saranno questi i cantanti in gara al Festival di Sanremi 2021: Fedez, Bugo, Francesco Renga, Malika Ayane, Max Gazzè, Loredana Bertè, Arisa, Gaia, Fulminacci, Irama, Noemi, Ermal Meta, Leo Gassmann, Di Martino-Colapesce, Casale-Di Michele-Nava, Maneskin, Arisa, Francesca Michielin, Ghemon, Aiello, Annalisa, Joe Evan, Comacose, Lo Stato Sociale, Willy Peyote e Achille Lauro.

Le parole del direttore di Rai Uno Stefano Coletta

“Stiamo lavorando affinché la kermesse di marzo sia realizzata nella maggiore normalità. Ovviamente dopo le feste comincerà il countdown e saremo più stringenti sulle norme da rispettare. Stiamo lavorando perché ci sia pubblico, normato ovviamente secondo i criteri vigenti a marzo. Ma vogliamo un Sanremo non del Covid ma della normalità“.

Oggi la sfida tra le Nuove Proposte

In attesa del grande spettacolo del prossimo marzo al Teatro Ariston, oggi si disputa la sfida delle Nuove Proposte che decreterà i 6 finalisti di Sanremo Giovani, che staccheranno il pass per l’edizione 71 del Festival. A giocarsi la finale saranno Avincola, Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t., Davide Shorty, WrongOnYou e Greta Zuccoli.