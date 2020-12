Coronavirus, ancora una figuraccia per Rita Ora: la popstar britannica ignora l’obbligo di quarantena

Rita Ora torna a far parlare di sè, e non per qualche nuovo brano diventato subito hit del momento. La popstar britannica di origini albanesi kosovare è stata protagonista di una nuova figuraccia: ad una settimana circa dalla festa di compleanno con più di 30 invitati nonostante le misure restrittive anti-Covid ed il lockdown in Inghilterra, per la quale è stata costretta a scusarsi pubblicamente, Rita Ora ha nuovamente trasgredito la legge.

Tornata in Inghilterra da un viaggio in Egitto, la popstar britannica non ha rispettato l’isolamento precauzionale di 14 giorni prescritto dalle regole ancora in vigore in Inghilterra. Rita Ora era stata in Egitto per un concerto in un hotel a 5 stelle del Cairo, un recitl per pochi eletti che le ha fatto guadagnare un centinaio di migliaia di euro. Il Mail ha paparazzato la popstar che è tornata a scusarsi sui social, ammettendo di aver sbagliato e dicendosi pronta a pagare una multa, promettendo inoltre di devolvere il compenso ricevuto per l’esibizione in Egitto ad un’organizzazione benefica impegnata sul fronte coronavirus.