Coronavirus, il 2020 riassunto per i bambini: virale sui social “La filastrocca dei mesi”

Il 2020 è stato un anno difficile per la popolazione mondiale intera. “Anno bisesto anno funesto”, recita un detto popolare, e tutto il mondo è stato messo a dura prova a seguito della pandemia di coronavirus. Per questo motivo la gente ha tanta voglia di poter festeggiare un magico Natale, soprattutto i più piccini, che hanno dovuto rinunciare alla scuola, agli amichetti e allo sport.

Nelle ultime ore sta diventando virale sui social una dolcissima filastrocca per bambini, scritta appositamente per raccontare il difficile 2020 e pubblicata sul profilo instagram dell’Asilo del mare. Una filastrocca simpatica, che rispecchia la realtà e riassume questo difficile anno che sta per terminare.

La filastrocca dei mesi del 2020

Gennaio annuncia l’epidemia

Febbraio pensa sia fantasia

Marzo conferma la pandemia

Aprile fa Pasqua senza liturgia

Maggio manda in crisi l’economia

Giugno fa politica e strategia

Luglio sussurra: “il virus è una bugia”

Agosto convito: “il virus è andato via”

Settembre fotografa una diffusa malattia

Ottobre spera che arrivi una terapia

Novembre colora l’Italia e dà garanzia

Dicembre fa Natale senza compagnia

sperando che nel 2021 ritorni l’armonia

G.A.G.