Il Robert Koch Institute ha segnalato 28.438 casi confermati di SARS-CoV-2 nelle ultime 24 ore e 496 decessi in Germania. Il Paese, che in primavera ha registrato un tasso di mortalità molto inferiore rispetto ad alcuni dei suoi grandi vicini europei, ha ora 1,3 milioni di casi confermati e 21.466 decessi dall’inizio dell’epidemia. Ora alti funzionari tedeschi chiedono nuove e rigide misure per frenare la diffusione del coronavirus e secondo quanto riportato da alcuni media, la cancelliera Angela Merkel vuole un lockdown duro e immediato.

La cancelliera, che nei giorni scorsi ha gia’ annunciato di essere favorevole al lockdown. starebbe pensando alla chiusura di scuole, asili e negozi, gia’ a partire da mercoledi’ prossimo, secondo quanto scrive la Bild on line, in vista del vertice di domani fra la cancelliera e i governatori dei Laender quando si discuteranno i prossimi passi da fare per contenere la pandemia. Stando ad alcuni media, la decisione fondamentale sarebbe gia’ stata presa: per Business Insider, le misure scatterebbero al piu’ tardi il 16.

Dal 2 novembre in Germania sono stati chiusi ristoranti, locali, istituzioni culturali e centri sportivi, mentre sono rimasti aperti i negozi e le scuole. L’istituto scientifico Leopoldina nei giorni scorsi ha consigliato la serrata del commercio al dettaglio, e l’anticipazione delle ferie di Natale, che comincerebbero una settimana prima e finirebbero una settimana dopo la scadenza inizialmente prevista. Le misure dovrebbero valere fino al 10 gennaio.