Coronavirus, il bollettino di oggi: 445 morti e 8.585 nuovi casi, i dettagli Regione per Regione

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 445 morti, 14.675 guariti e 8.585 nuovi casi su 68.681 tamponi. Oggi è risultato positivo il 12,49% dei test effettuati, in calo rispetto a ieri. Le regioni con il maggior numero di contagi sono Veneto (2.782), Lazio (966) ed Emilia Romagna (750). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

2.056.277 casi totali



72.370 morti

1.408.686 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 575.221, così suddivisi:

23.932 (+361) ricoverati in ospedale ( 4,16 % )

) 2.565 (-15) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,44% )

( ) 548.724 (-6.885) in isolamento domiciliare ( 95,39% )

Di seguito il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri nel nostro Paese dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati dettagliati Regione per Regione: