Coronavirus, incubo finito per Hamilton: doppio tampone negativo per il campione del mondo di F1

Lewis Hamilton ritrova il sorriso! Il campione del mondo di Formula 1 potrà essere al via domenica al Gp di Abu Dhabi, tornando a bordo della sua Mercedes dopo l’assenza di domenica scorsa a Sakhir a causa della sua positività al coronavirus. Doppio tampone negativo per Hamilton: “tornerà al volante in questo fine settimana per il Gp di Abu Dhabi. Lewis è risultato negativo al tampone mercoledì, terminando il suo periodo di quarantena in Bahrain. E’ stato autorizzato a viaggiare ad Abu Dhabi il giovedì pomeriggio, dove è risultato ancora negativo. Lewis ha anche completato i protocolli richiesti dalla Fia per entrare nel Paddock venerdì ed essere in grado di prendere parte al weekend di gara“, ha comunicato la Mercedes con una nota. Russell, quindi, non avrà una seconda possibilità con la Mercedes, dopo quella avuta in Bahrain, e tornerà al volante della sua Williams.