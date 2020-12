Coronavirus, Lamorgese positiva: “Sono sempre stata attentissima, non capisco come sia possibile”

“Io che sono sempre stata attentissima, non capisco come sia possibile“: è la reazione del Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, dopo aver appreso della positività al Coronavirus. I protocolli attuati dal Viminale, spiega il Corriere della Sera riporta, sono sempre stati molto rigidi: Lamorgese si sottopone al tampone molecolare ogni 15 giorni e lo fa anche a distanza più breve se ha in programma di vedere qualcuno. In ufficio tutti devono sempre indossare la mascherina e mantenere la distanza, in caso di contatti sospetti si rimane a casa. “Eppure è successo – ha commentato il Ministro ai suoi collaboratori, come riportato dal Corriere – davvero non riesco a comprendere come sia potuto accadere“.

Lamorgese ha appreso il risultato del tampone effettuato ieri mattina al Viminale durante la riunione del Governo, e si è subito allontanata.