Coronavirus Lombardia, 4.048 contagi e 249 morti: il bollettino

(Adnkronos) – Sono 4.048 i nuovi contagi da secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 249 morti che portano il totale da inizio pandemia a oltre 22.100 decessi. Il numero dei tamponi processati è stato 34.811 e 4.048 sono i nuovi positivi riscontrati, con un rapporto dell’11,6% sul totale dei test, che risale leggermente dopo l’11,3% della vigilia.

Scendono a quota 876, trenta in meno di ieri, i ricoverati in terapia intensiva per Covid-19. Lo riportano gli ultimi dati della Regione, che segnalano anche una diminuzione dei pazienti malati di Coronavirus negli altri reparti: i posti letto occupati sono in tutto 7.342, 91 in meno di ieri. I guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 8.174.

La provincia di Varese e la provincia di Como superano quella di Milano per i nuovi contagi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. Sono 1.036 nel varesotto, e 885 nel milanese, di cui 342 in città. Poco più alti i numeri anche nel comasco (893), mentre in provincia di Monza continua la discesa (212). I nuovi casi a Brescia sono 159, a Bergamo 129, a Pavia 230, a Mantova 126. Contagi più arginati nelle aree di Lecco (108), Lodi (111), Cremona (41), e Sondrio (41).