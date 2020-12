Coronavirus, media: a Kim Jong-un somministrato il vaccino cinese

Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un e “molti altri funzionari di alto rango all’interno della famiglia Kim e della rete di leadership” sono stati vaccinati contro il Coronavirus “nelle ultime due o tre settimane” con un candidato vaccino fornito dal governo cinese: lo hanno rivelato fonti dell’intelligence giapponese, come riporta Harry Kazianis, senior director di studi coreani del Center for National Interest, think tank di Washington, in un articolo pubblicato sul sito 19FortyFive.

La Corea del Nord non ha mai confermato casi accertati di Coronavirus nel Paese ma ha attuato rigide misure di contenimento.