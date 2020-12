Coronavirus, Melio positivo. Il consigliere regionale toscano ricoverato in ospedale: “da un anno non vado in vacanza per non ammalarmi e alla fine…”

Iacopo Melio è stato ricoverato in ospedale dopo la sua positività al coronavirus. Il consigliere regionale toscano del Partito Democratico ha annunciato sui social due giorni fa di essere risultato positivo al Covid e, oggi, ha aggiornato tutti i suoi follower, con una foto dall’ospedale. “È da un anno che non vado in vacanza per non ammalarmi, e alla fine mi sono ammalato per andare in vacanza…Dall’hotel più in voga di Empoli, buonanotte! PS: grazie a tutti, di cuore, per l’ondata di affetto che mi state dimostrando. Non riuscirò mai a rispondervi, ma vi abbraccio con la mascherina in attesa di toglierla dopo “il tagliando”, perché passerà anche questa.PPS: caro Diego, non so più che inventarmi per farmi invitare da te a Propaganda!”, ha scritto su Facebook.