Coronavirus, Miley Cyrus non rinuncia al piacere: “faccio un sacco di sesso, ma non ho intenzione di prendere il Covid”

L’emergenza coronavirus ha costretto la popolazione a tanti cambiamenti. Le persone hanno dovuto fare tanti sacrifici quest’anno e anche tante rinunce, come per esempio doversi in qualche modo ridimensionare sul lato… sessuale. La pandemia ha avuto effetti devastanti sulla vita sessuale di tutta la popolazione: c’è stato infatti un importantissimo calo della libido, anche tra chi vive sotto lo stesso tetto, tra persone sposate e conviventi. Per non parlare, ovviamente, dei congiunti, che non vivono sotto lo stesso tetto e di chi praticava sesso occasionale, senza una relazione stabile.

C’è chi ha provato a reinventarsi, chi invece per precauzione e paura ha deciso rinunciare al piacere, almeno a quello con altre persone. Non ha rinunciato del tutto al sesso invece Miley Cyrus. Cantautrice e attrice statunitense, diventata famosa grazie al ruolo di Miley Stewart/Hannah Montana nella serie televisiva di Disney Channel Hannah Montana, Miley Cyrus è sempre stata una senza peli sulla lingua, dal look e dall’atteggiamento trasgressivo. In una recente intervista la cantante ha spiegato come si è dovuta adattare vista l’emergenza coronavirus.

Miley Cyrus ed il sesso al tempo del coronavirus

“Faccio un sacco di sesso via FaceTime. È decisamente il sesso più sicuro. Non ho intenzione di prendere il Covid. Sono stati dei mesi davvero interessanti e pieni di sfide per quanto riguarda le relazioni interpersonali, gli appuntamenti, e l’incontrare nuove persone. Di certo non farò qualcosa che può essere irresponsabile per me e per altre persone. È semplicemente ridicolo che qualcuno non voglia prendere le giuste precauzioni per garantire la sicurezza propria e altrui. È davvero assurdo“, ha dichiarato in un’intervista con SiriusXm ad un anno dalla fine della sua relazione con Cody Simpson.