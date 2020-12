Coronavirus: Molinari, ‘Conte sta scavalcando Parlamento come Pinochet’

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “Il presidente Conte, invece che ascoltare la richiesta di una parte del Parlamento, ha preferito dare un annuncio così importante sulla vita dei cittadini italiani in un filo diretto con la popolazione, scavalcando le istituzioni democratiche, i rappresentanti dei cittadini, usando la prassi che si usa nel Cile di Pinochet, nella Grecia dei colonnelli, nella Spagna di Franco, nella Repubblica popolare cinese, nel Venezuela di Maduro, come un dittatore, un caudillo qualsiasi”. Lo ha affermato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, intervenendo in Aula.

“Se il Movimento 5 stelle è andato al potere con lo scopo di distruggere le istituzioni democratiche, con lo scopo di portare l’Italia a una deriva autoritaria -ha aggiunto- i colleghi del Partito democratico, che sono figli di una cultura che ha contribuito a scrivere la nostra Costituzione, alzate la testa, fermateli”.