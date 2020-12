Coronavirus, arriva un prezioso ringraziamento per medici ed infermieri: nel 2021 una nuova versione della moneta da 2 euro per dire grazie al personale sanitario

Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia di coronavirus, che ha piegato la popolazione mondiale intera, mettendo a dura prova medici, infermieri e personale sanitario in generale, in prima linea nella lotta contro il virus. Gli ospedali e tutte le strutture sanitarie si sono ritrovate all’improvviso a dover affrontare una durissima prova, per questo motivo ogni giorno medici ed infermieri vanno omaggiati e ringraziati, per tutto ciò che hanno fatto e continuano a fare in questo 2020 durissimo. Ecco che ogni giorno spuntano nuovi modi per mostrare tutta la gratitudine al personale sanitario: dopo la statuetta da infermiera da aggiungere al presepe, arriva adesso una preziosa novità: nel corso del 2021 sarà coniata una nuova moneta da 2 euro dedicata a medici, infermieri e personale sanitario, a chi cura e assiste i malati di Covid. Sulla moneta saranno raffigurati un uomo e una donna, con addosso camice e mascherina, lui con una cartella sotto al braccio e lei con uno stetoscopio al collo. Sopra le loro figure la scritta “GRAZIE”, la croce rossa stilizazta e un cuore. Saranno emessi tre milioni di esemplari di questa moneta da 2 euro.