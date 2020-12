Ogni giorno si contano tantissimi morti per coronavirus, ma tra questi in tantissimi sono affetti da altre patologie. Sono pochissimi i pazienti sani che muoiono ‘solo’ per Covid. Arriva da Avellino una tragedia: una ragazza di Avella, positiva al Coronavirus, è morta nel Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. La ragazza, di Avella, aveva solo 17 anni ed era ricoverata dal 23 novembre. Purtroppo la giovane era affetta da gravi patologie congenite.