Il coronavirus fa un’altra vittima nel mondo della musica: è morta lunedì scorso, 21 dicembre, a 78 anni, Kay Toinette Oslin, nota come K.T. Oslin, famosa cantante statunitense country. Oslin ottenne un grande successo con “80’s Ladies”, era da tempo affetta dal morbo di Parkinson ed è deceduta a seguito di complicazione del Covid-19. Ha vinto tre Grammy Awards ed è stata una delle personalità più intriganti di Nashville, scrivendo canzoni con una forte prospettiva femminile. I suoi album “80’s Ladies” (1987) e “This Woman” (1988) hanno venduto entrambi più di un milione di copie. Tra gli altri suoi album “Love in a Small Town” (1990), “My Roots Are Showing…” (1996) e “Live Close By, Visit Often” (2001).