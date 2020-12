Coronavirus, morta donna di 104 anni a Mola di Bari: “Ci ha lasciati una nonnina che ancora pensava al domani”

Una donna di 104 anni, colpita dal coronavirus è morta a Mola di Bari: lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Colonna.

“I momenti tristi – ha scritto sui social il primo cittadino – si susseguono in questi giorni atipici. Ci ha lasciati una nonnina di 104 anni che ancora pensava al domani. Ci ha lasciati per colpa di questo maledetto virus che aveva contratto da qualche giorno“. Secondo i dati riportati nel bollettino della Prefettura, sono 110 le persone attualmente positive in paese e, per tale motivo, il sindaco ha raccomandato: “Per cercare di isolare il virus vi è un solo modo: il distanziamento sociale e il rispetto delle misure igienico-sanitarie previste. Se non collaboriamo non ne usciamo più“.