Coronavirus e febbre alta non fermano lo studente di ingegneria elettronica: 30 e lode nell’esame di fisica sostenuto dall’ospedale

Il coronavirus ha reso il 2020 un anno davvero complicato, ma non mancano le storie belle, piene di forza, coraggio e tanta voglia di andare avanti. Oggi ne arriva una particolarmente bella dall’ospedale Versilia di Lido di Camaiore: Paolo Paolicchi, 44enne di Seravezza era ricoverato in ospedale perchè positivo al coronavirus, ma nonostante ciò ha ugualmente sostenuto il suo esame di fisica per il corso di laurea in ingegneria elettronica.

L’uomo, iscrittosi tempo fa all’università dopo che non era riuscito a laurearsi al termine delle scuole superiori, lo scorso 26 novembre è stato costretto a ricoversarsi a causa di febbre alta da coronavirus, ma nonostante ciò non ha rinunciato al suo esame, sostenuto dal suo letto d’ospedale. Voto: 30 e lode. Intanto le condizioni di Paolo sono migliorate ed è stato trasferito in un albergo sanitario in attesa di risultare negativo al Covid.