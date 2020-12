Coronavirus e pranzo di Natale: Humanitas lancia l’infografica “Non fare come Marco” [FOTO]

“Cosa succede se a un pranzo di famiglia uno dei presenti è inconsapevolmente positivo al #Covid19? Sappiamo che il 97% delle persone che contrae il virus manifesta i sintomi entro 11,5 giorni dall’infezione. Scorri le foto per conoscere il tempo di incubazione del virus e i rischi che si potrebbero correre, quest’anno senso di responsabilità e rispetto delle regole sono necessari per evitare nuovi contagi“, con queste parole l’Humanitas invita la popolazione ad un Natale sicuro durante l’emergenza coronavirus.

Ieri, durante la conferenza stampa del premier Conte per il nuovo Dpcm, entrato in vigore da oggi, non sono state date particolari limitazioni per quanto riguarda i pranzi di Natale e Capodanno (visto che i cenoni sono praticamente annullati a causa del coprifuoco confermato alle 22), ma dei consigli a non invitare a casa persone non conviventi, restando quindi tra pochi intimi. Per questo motivo sul profilo Instagram dell’Humanitas sono state pubblicate delle immagini, ispirate alla ‘Covid Incubation Timeline’ della Pittsburgh University, che spiegano le situazioni spiacevoli che si potrebbero creare durante le festività natalizie tra pranzi e cenoni con persone non convinventi, alla presenza di persone che sono positive ma non lo sanno ancora a causa di mancanza di sintomi e di tempi di incubazione.

Ecco lo ‘schema’ pubblicato da Humanitas:

Giorno 1: Marco è esposto inconsapevolmente a Covid.

Giorno 5: Marco si sente bene, ma scrupolosamente fa un tampone e risulta negativo.

Giorno 8: Marco si gode un pranzo di festa con la sua famiglia al gran completo.

Giorno 10: Marco sviluppa sintomi e risulta positivo al tampone. Marco era contagioso, ma non lo sapeva.

Per queste feste non fare come Marco.

Con queste immagini l’Humanitas vuole spiegare cosa potrebbe succedere prendendo alla leggera i rischi del Natale. “Tutte queste informazioni sono raccolte e sintetizzate su Instagram per facilitare la comprensione delle regole che aiutano a frenare il contagio. Un servizio in più che gli ospedali impegnati da marzo nella cura dei pazienti Covid offrono ai cittadini“, sottolineano da Humanitas. “Oggi più che mai la sicurezza di tutti dipende dalle conoscenze e dal buon senso di ognuno di noi. Per questo serve un linguaggio chiaro ed efficace, che faciliti la consultazione in caso di dubbio. Ecco allora disegni e infografiche: una bussola per orientarsi tra sintomi, diagnosi e comportamenti da tenere in casa, al lavoro e a scuola“,ha dichiarato Michele Lagioia, direttore sanitario dell’Istituto.

“Il tempo di incubazione del Sars-Cov-2 è mediamente intorno ai 5 giorni a partire dal momento dell’esposizione, e può arrivare fino ai 14 giorni. Sappiamo che il 97% della popolazione che contrae il Covid-19 manifesta i sintomi entro 11,5 giorni dall’infezione“, ribadiscono.