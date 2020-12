Coronavirus, rebus immunità: quanto dura nei pazienti guariti?

Quanto dura l’immunità? A questa domanda ha risposto, in un post su Facebook, l’immunologa e ordinaria di Patologia Generale dell’Università di Padova, Antonella Viola: secondo l’esperta, al momento, “non abbiamo riposte certe. Nel caso dei pazienti guariti, gli anticorpi durano dai 3 ai 5 mesi e, in alcuni casi, anche meno. Ma non sappiamo se questo significhi che non rimane alcuna forma di protezione. Sono anche stati riportati casi di reinfezione, seppure non frequenti. Per questi motivi, sarebbe meglio che anche chi ha avuto Covid19 si vaccinasse“.

Proprio riguardo la vaccinazione, l’immunologa precisa che “è troppo presto per conoscere la durata dell’immunità prodotta dal vaccino; bisogna attendere ancora. La ricerca va avanti“.