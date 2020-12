Coronavirus, maxi rissa a Roma tra sudamericani in pieno coprifuoco e senza mascherine: sei arresti

Nonostante l’emergenza coronavirus e le varie misure restrittive, non mancano gli episodi spiacevoli, folli, che lasciano senza parole, a prescindere dalla pandemia. Nella tarda serata di ieri sei persone di origini sudamericane si sono rese protagoniste a Roma: è scoppiata infatti una furibonda rissa per futili motivi, a seguito della quale sono state arrestate sei persone, tre uomini e tre donne di età compresa tra i 21 e i 33 anni. Ad aggravare la situazione ha influito lo stato di alterazione delle persone, dovuto all’abuso di alcol, oltre al fatto di non aver rispettato il coprifuoco.

A Roma sono prontamente intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, su segnalazione giunta al 112. I militari hanno faticato per fermare la rissa, durante la quale i contendenti si sono affrontati anche con delle bottiglie di vetro. Due dei protagonisti hanno avuto bisogno di cure presso il Policlinico Casilino, dal quale sono stati dimessi con 5 e 8 giorni di prognosi.