Coronavirus, infrante norme anti-Covid: Polizia chiude un bar

L’emergenza coronavirus ha costretto il mondo intero a dover osservare delle nuove ‘norme’. Tra queste, in Italia, ce ne sono diverse che permettono agli esercizi commerciali di restare aperti e di lavorare senza troppe complicazioni: negozi e attività devono però gestire il flusso delle persone, accertandosi che ci siano le condizioni per rispettare la distanza interpersonale.

A Roma, però, in alcuni esercizi commerciali non hanno rispettato le norme anti-Covid, così gli agenti della Divisione Ammnistrativa della Questura della Capitale sono stati costretti a disporre la chiusura di un’attività. Nello specifico, un bar è stato chiuso provvisoriamente per 4 giorni ed il titolare è stato sanzionato.