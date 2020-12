Il coronavirus rappresenta un incubo per il mondo in questo momento, soprattutto per le persone anziane, che sono più vulnerabili, e in particolar modo per coloro che si trovano in case di riposo e strutture simili. All’impossibilità di vedere i propri parenti per via delle restrizioni, si aggiunge l’enorme pericolo di un eventuale ingresso del virus nelle strutture, con il potenziale di portare al ricovero, o peggio ancora al decesso, gli anziani ospiti.

È proprio quanto sta succedendo nella casa di riposo Alice di Forno Canavese (Torino), completamente svuotata per il dilagare del contagio tra ospiti e personale. Il virus è entrato nella struttura meno di una settimana fa. Diciannove dei 22 ospiti, tutti positivi, sono stati trasferiti in queste ore in ospedale. Altri tre erano gia’ ricoverati da giorni. Si e’ quindi deciso per il trasferimento di tutti gli anziani negli ospedali della zona.