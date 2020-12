Coronavirus, il Governatore Giani annuncia: “Toscana zona arancione da domenica”

A poche ore dall’annuncio del nuovo Dpcm, che ci guiderà anche attraverso il periodo natalizio, arriva una buona notizia per la Toscana, annunciata dal suo Governatore Eugenio Giani. “La Toscana sara’ zona rossa fino a sabato, da domenica entriamo nell’arancione. Me lo ha detto il ministro Roberto Speranza, e’ il combinato disposto della lettura del Dpcm e dei dati che abbiamo visionato. Sabato purtroppo pero’ ho paura che i negozi saranno ancora chiusi”, ha detto Giani a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora.

Nel nuovo Dpcm “per quanto mi riguarda, c’e’ una cosa positiva in piu’. Rispetto al precedente Dpcm che obbliga per risalire da una zona all’altra di far passare almeno 14 giorni, almeno in questa bozza e’ consentito anche un periodo piu’ breve se i dati sono buoni e ne prende atto il gruppo di lavoro del comitato tecnico scientifico. Questo mi da’ la speranza di diventare gialli il 13 dicembre”, ha aggiunto.