Coronavirus, le ultime news dal Mondo: boom di vittime e contagi negli USA dopo la Festa del Ringraziamento

Si avvicinano sempre più a quota 69 milioni (68.863.052) i contagi totali di Coronavirus registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.568.959, mentre le guarigioni sono salite a 44.343.745.

Per quanto riguarda i singoli Paesi, un altro bilancio (quasi) record è stato registrato negli USA: oltre 3mila morti (3.049) per Covid-19 e oltre 216mila (216.155) nuovi casi nelle ultime 24 ore, secondo il monitoraggio della JHU.

Le autorità sanitarie statunitensi avevano previsto un aumento dei contagi dopo che milioni di americani hanno viaggiato per la Festa del Ringraziamento due settimane fa, nonostante i ripetuti inviti a rimanere a casa.

In India, Paese più colpito al mondo in termini assoluti dopo gli Stati Uniti, almeno 31.521 persone hanno contratto il Coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie locali. Le vittime da ieri sono state 412. Il bilancio complessivo della pandemia nel Paese è ora di oltre 9,77 milioni di infezioni e 41.772 vittime.