Coronavirus, le ultime news dal Mondo: oltre 43 milioni di guarigioni, negli USA arriva il vaccino

Sono oltre 67 milioni (67.564.565) i contagi totali di Coronavirus registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.544.148, mentre le guarigioni sono salite a 43.476.412.

In riferimento ai singoli Stati, gli USA restano il Paese più colpito dalla pandemia in termini assoluti, con almeno 283mila morti su quasi 15 milioni di contagiati, secondo il conteggio effettuato dalla JHU.

Gli americani potrebbero ricevere il vaccino contro il Coronavirus già da venerdì: è quanto ha affermato alla Nbc James Hildreth, tra gli advisor scientifici della Fda (Food and Drug Administration). Il panel dei consiglieri dell’Fda si riunirà giovedì per valutare il vaccino di Pfizer-Biontech che lo scorso 20 novembre ha richiesto l’autorizzazione d’emergenza per la somministrazione del siero. Pfizer ha definito il suo vaccino efficace al 95%. Con il parere positivo degli advisor, l’Fda darà il via alle vaccinazioni che partirebbero nel giro di 24 ore. In prima fila per l’immunizzazione negli USA ci sono i medici che hanno già ricevuto le istruzioni su procedure e tempistica.

Il Brasile ha superato le 177mila vittime di Covid dall’inizio della pandemia, 426 delle quali sono state registrate nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 177.388, mentre i nuovi contagi sono 25.123, per un totale di 6.628.065.