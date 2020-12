Coronavirus, le ultime news dal Mondo: record assoluto di contagi negli USA, Biden annuncia “standard nazionali”

Sono saliti a 65.220.566 i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.506.157, mentre le guarigioni sono quasi 42 milioni (41.931.463).

Gli Stati Uniti, nelle ultime 24 ore, hanno registrato oltre 210mila nuovi casi di Coronavirus: si tratta di un record assoluto e storico dall’inizio della pandemia, secondo i dati di riferimento della JHU. I decessi confermati sono oltre 2.900.

Il presidente eletto Joe Biden, rilasciando alla CNN la prima intervista dal voto, ha affermato che fisserà degli “standard nazionali per la lotta al Covid-19“, e che un nuovo piano di aiuti da 900 miliardi di dollari per contrastare l’impatto economico del Coronavirus negli USA “sarebbe un buon inizio“.

Per quanto riguarda invece il 3° Paese al mondo per contagi ed il 2° per vittime, il Brasile ha registrato un’accelerazione: il Ministero della Salute ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono morte 755 persone per Covid-19, con un bilancio di 175.270 vittime complessive.

Le autorità sanitarie hanno anche confermato 50.434 nuovi casi in un giorno, per un totale di 6,5 milioni di persone contagiate.

La Germania ha registrato 23.449 casi, che portano il totale a 1.130.238 dall’inizio dell’emergenza sanitaria: lo ha reso noto l’Istituto Robert Koch. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 432 decessi e il bilancio aggiornato riporta 18.034 morti.