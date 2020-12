Coronavirus, le ultime news dal Mondo: record di vittime negli USA, solo 15 nuovi contagi in Cina

Secondo il monitoraggio della Johns Hopkins University, i contagi totali di Coronavirus nel Mondo hanno raggiunto quota 69,5 milioni (69.560.744) dall’inizio della pandemia. Le vittime a livello globale sono 1.581.345, mentre le guarigioni sono 44.833.857.

In riferimento ai singoli Paesi, gli Stati Uniti hanno superato i 3mila morti di Covid in un 24 ore per la prima volta dall’inizio della pandemia. Secondo la JHU, i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 3.202, numero che porta il totale delle vittime a 292.091.

In Cina sono solo 15 i nuovi casi segnalati oggi dalla Commissione sanitaria nazionale. La maggioranza dei positivi, 9, sono provenienti dall’estero mentre per 6 si tratta di un contagio avvenuto localmente: 4 a Chengdu e 2 nella provincia di Heilongjiang. A Chengdu sono in corso test di di massa.

In Germania sono quasi 30mila le persone contagiate nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il Robert Koch Institute. Con 29.875 nuovi casi confermati, il totale sale a 1.272.078. E’ salito a 20.970 morti, 598 in più rispetto a ieri, il totale dei decessi.