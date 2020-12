Coronavirus, le ultime news dal Mondo: scatta il lockdown in California, vaccino entro poche settimane per la regina Elisabetta

Sono oltre 66,5 milioni (66.504.022) i contagi di Coronavirus registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.528.373, mentre le guarigioni sono 42.747.893.

Negli USA, il Paese con più contagi e vittime in assoluto, è scattato il lockdown per 27 milioni di abitanti: nella California meridionale e nella San Joaquin Valley dalla mezzanotte scatta l’ordine di stare a casa a causa del boom di ricoveri in terapia intensiva per Coronavirus. Il dipartimento della Sanità della California ha ordinato il mini lockdown in queste due regioni dalle 23:59 di sabato dopo che la capacità in terapia intensiva è scesa sotto il 15%, rispettivamente al 12,5% nella California del Sud e all’8,6% nella San Joaquin Valley. Dovranno restare chiusi i bar, le birrerie, i parrucchieri e i barbieri. Nei negozi la capacità dovrà essere ridotta al 20%. Ai governi locali è data la possibilità di imporre misure ancora più stringenti.

In California sono stati registrati oltre 1,3 milioni di casi e quasi 20mila morti. Attualmente sono ricoverati in terapia intensiva oltre 2.100 pazienti.

Oltreoceano, nel Regno Unito, secondo il Daily Mail la regina Elisabetta, 94 anni, e il principe Filippo, 99 anni, saranno vaccinati contro il Coronavirus “nelle prossime settimane“, anche se non è previsto per loro alcun trattamento preferenziale rispetto a tutti gli altri cittadini del Paese, dove è stata approvata la distribuzione del vaccino Pfizer-Biontech. Tutti i reali inglesi saranno vaccinati in base alla tempistica fissata in relazione all’età. Secondo gli esperti, se la loro vaccinazione avvenisse pubblicamente, contribuirebbe a contrastare le scetticismo dilagante. Si parla di un possibile ruolo, in questo senso, anche per il principe Carlo e il principe William. Nel 1957, la regina Elisabetta aveva reso noto che i figli Carlo e Anna erano stati vaccinati contro la poliomielite per combattere la paura contro l’immunizzazione.