Coronavirus, le ultime news dal Mondo: superata quota 67 milioni di contagi

Nel Mondo sono stati superati i 67 milioni di contagi da Coronavirus: lo riporta la Johns Hopkins University, che aggiorna a 67.073.728 il totale dei casi confermati a livello mondiale. Sono invece 1.536.056 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate al Covid.

A essere maggiormente colpiti in termini assoluti sono sempre gli Stati Uniti, con 14.757.000 contagi confermati e 282.299 decessi. nelle ultime 24 ore gli USA hanno registrato 181.309 nuovi casi e 1.110 vittime. Più di 100.000 persone che hanno contratto il Coronavirus sono attualmente ricoverate in ospedale in tutto il Paese, un livello mai raggiunto prima.

In Germania sono stati registrati altri 12.332 nuovi casi nelle ultime 24 ore, portando a 1.183.655 il totale delle persone contagiate: lo riporta il Robert Koch Institute. Il bilancio delle vittime riconducibili al Coronavirus è invece salito di 147 morti, arrivando a 18.919.

Dall’inizio di novembre in Germania è in vigore un lockdown parziale, che prevede, tra le altre cose, la chiusura di bar e di ristoranti.