Coronavirus, il vaccino Moderna garantisce almeno 3 mesi di immunità: nessun effetto grave

Uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine ha esaminato il vaccino Moderna contro il Coronavirus, producendo ottimi risultati. I ricercatori del National Institutes of Health hanno stabilito, infatti, che il vaccino garantirebbe un‘immunita’ di almeno 90 giorni dopo la seconda dose. Gli esperti hanno testato il livello di due tipi di anticorpi dopo tre mesi dalla seconda dose del vaccino e hanno osservato un calo “leggero” e previsto del livello di anticorpi nei partecipanti vaccinati, ma a un livello che e’ rimasto alto e al di sopra dell’immunita’ naturale osservata negli ex pazienti guariti.

Non sono stati inoltre osservati effetti collaterali gravi nel cosiddetto studio di fase 1, iniziato a marzo.