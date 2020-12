Coronavirus, via libera al vaccino Pfizer nel Regno Unito: “L’Italia segua l’esempio”

“Il Regno Unito ha approvato il vaccino Pfizer per il Covid e dalla prossima settimana inizieranno il programma di immunizzazione. Quando si è in una situazione di emergenza, la differenza la fa saper prendere decisioni rapide. Speriamo che anche in Italia si possa correre veloci. Veloci verso l’immunizzazione del maggior numero di persone nel minor tempo possibile“: lo ha affermato in un post su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e membro dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria.