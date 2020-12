Coronavirus, è partito il “Thank you tour”: il principe William e Kate per la prima volta sul treno reale, un viaggio per l’Inghilterra per ringraziare la popolazione

I Reali inglesi sempre in prima linea nella lotta contro il coronavirus e per dare tutta la loro solidarietà a chi ogni giorno ha a che fare col virus, in particolar modo per lavoro. Mentre la Regina Elisabetta, 94enne, resta in isolamento precauzionale nel castello di Windsor in attesa di sottoporsi al vaccino, il nipote William, insieme alla moglie Kate, hanno iniziato un tour natalizio in treno.

Si tratta di un viaggio a tappe a bordo del treno reale con a bordo i duchi di Cambridge, partito ieri da Londra: un viaggio di 3 giorni per circa 2000 chilometri con numerose soste tra nord, centro e sud. L’obiettivo dell’iniziativa dei dichi è quello di incoraggiare la popolazione in una fase delicata a causa della pandemia, nonostante la fine del secondo lockdown in Inghilterra. Il principe William e ate volgiono ringraziare e mostrare tutta la loro vicinanza a chi il Covid lo vive da vicino, a chi lotta in prima linea per salvare vite e per scoprire cure, ma anche a chi deve lavorare in condizioni difficili nonostante l’emergenza coronavirus, come i lavoratori dei trasporti.