Covid, regioni: dal Friuli alla Calabria, ecco come cambiano e cosa resta nei ‘colori’ di rischio

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmera’ 3 nuove ordinanze sulla base dei dati della Cabina di Regia che si e’ tenuta oggi. Con la prima si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. Con la seconda le Regioni Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione. Con la terza le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da area arancione ad area gialla. Le ordinanze saranno in vigore dal 6 dicembre.

FRIULI VENEZIA GIULIA. Il ministro Speranza ha comunicato al governatore Massimiliano Fedriga che, nella nuova ordinanza in vigore da domenica, il Friuli Venezia Giulia sarà classificato come “zona gialla“. Lo rende noto la Regione Friuli Venezia Giulia.

ALTO ADIGE. “Ho sentito il ministro della Salute Roberto Speranza mezz’ora fa e mi ha confermato che ci sarà oggi il passaggio formale in zona arancione. Ufficialmente siamo in colore arancione”. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, in conferenza stampa. “Per noi non cambia nulla perché abbiamo già firmato un’ordinanza che permette l’apertura del commercio al dettaglio: da oggi ci si può muovere all’interno dei nostri comuni sempre di giorno e non durante il coprifuoco“, ha aggiunto.

EMILIA ROMAGNA. “Poco fa ho ricevuto dal ministro Speranza la conferma che da domenica l’Emilia-Romagna tornera’ in zona gialla. Decisione che il ministro formalizzera’ in una nuova ordinanza che firmera’ nelle prossime ore”. Cosi’ il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. “Ancora oggi e domani saremo quindi in zona arancione e passata la mezzanotte di sabato saremo in zona gialla”.

UMBRIA. “Il nostro passaggio sono sicura che avverra’ da domenica mi ha chiamato da poco ministro Speranza dicendomi che l’Umbria ha tutti i parametri per tornare in zona gialla”: lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. “L’ordinanza sara’ firmata questa sera, in Gazzetta domani ed efficacia da domenica”, ha aggiunto la presidente.

MARCHE. “Finalmente e’ arrivata la conferma che tutti aspettavamo: da domenica torniamo in ‘zona gialla’“. Lo scrive su Fb il presidente delle Marche Francesco Acquaroli: “Questa notizia ci fa piacere ma non deve essere considerata come esenzione da ogni responsabilita’. Il virus continua a circolare e ogni giorno registriamo un numero di soggetti positivi ancora cospicuo. Se non e’ necessario, dobbiamo cercare evitare luoghi di potenziale affollamento, dobbiamo impegnarci al massimo per far si’ che la nostra regione resti stabilmente in fascia gialla. Mi raccomando, il colore della nostra regione e’ nelle vostre mani. Vi prego di aiutarci!”.