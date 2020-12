Covid, Crisanti: “senza piani precisi la terza ondata è una certezza”

“Se rimangono le condizioni che ci hanno portato alla seconda ondata, ed in mancanza di un piano nazionale, la terza ondata pandemica e’ una certezza e non una probabilita’“. E’ quanto dichiarato all’ANSA da Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia dell’Universita’ di Padova. “Tra la prima e la seconda ondata dell’epidemia da Covid-19 – spiega l’esperto – non sono state rafforzate le misure mirate a mantenere bassi i contagi sul territorio, e in assenza di un vero piano nazionale la terza ondata e’ inevitabile”. Eravamo arrivati a registrare “meno di 200 casi al giorno e poi il numero dei casi e’ risalito e questo e’ accaduto – sottolinea – perche’ non e’ stato predisposto alcun piano di sorveglianza”. Dunque, “se non si agisce aumentando la capacita’ di effettuare test molecolari, creando un sistema informatico per il monitoraggio e assicurando una logistica per portare i test laddove sono necessari, eliminando le differenze tra le Regioni, allora – avverte Crisanti – non se ne esce“. Quanto all’ipotesi di un rafforzamento delle misure restrittive in vista delle festivita’ natalizie, “l’istituzione di zone rosse – conclude – sicuramente aiuta a frenare il contagio, come ha dimostrato ad esempio l’esperienza della Lombardia“.