Sars-Cov-2, Ema: via libera al vaccino Pfizer-BioNTech

L’Agenza europea del farmaco (Ema) ha dato l’ok condizionale al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. Lo comunica l’Ema.

“Al momento non ci sono evidenze che il vaccino non funzioni contro la nuova variante” di COVID-19. A dirlo è stata Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Agenzia europea per il farmaco (Ema), durante una conferenza stampa, riferendosi al vaccino COVID BioNTech/Pfizer.

“Le notizie positive di oggi rappresentano un importante passo avanti nella nostra lotta contro questa pandemia“, ha precisato Cooke. “Abbiamo raggiunto questo traguardo grazie alla dedizione di scienziati, medici, e volontari della sperimentazione, nonche’ a molti esperti di tutti gli Stati membri dell’Ue – ha aggiunto – Possiamo garantire ai cittadini dell’Ue la sicurezza e l’efficacia di questo vaccino che soddisfa gli standard di qualita’ necessari“.