Covid, i vescovi irlandesi: “Le messe di Natale? Seguitele dal salotto di casa”

Le messe di Natale sarebbe opportuno seguirle da casa. I Vescovi d’Irlanda, a causa dell’emergenza sanitaria, consigliano ai fedeli di seguire i riti natalizi ‘‘dal salotto” di casa. ‘‘Desideriamo ricordare ai cattolici che l’obbligo di assistere alla messa la domenica e nei giorni festivi rimane sospeso durante la pandemia. Ma il Natale è qualcosa di più di un giorno”, ricordano. Per evitare assembramenti, i Vescovi d’Irlanda invitano le famiglie a partecipare ad una messa durante i dodici giorni che vanno dalla vigilia all’Epifania o a fare una visita alla loro chiesa locale per pregare insieme per le loro famiglie e per coloro che sono particolarmente colpiti dalla pandemia. ”Incoraggiamo vivamente le famiglie a sintonizzarsi dalle chiese domestiche dei loro salotti e ad unirsi a coloro che si stanno radunando nelle loro chiese locali per accogliere la nascita di Cristo bambino”, la raccomandazione dei presuli.