Covid: morta l’ex senatrice Lidia Menapace

Morta all’età di 96 anni l’ex senatrice Lidia Menapace: era ricoverata da giorni per Covid nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bolzano.

Menapace è stata nel 1964 la prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano (assieme Waltraud Deeg) e la prima donna in giunta provinciale.

L’ex senatrice è deceduta alle ore 03:10: lo ha reso noto l’ANSA.