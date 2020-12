Covid: morta Lidia Menapace, l’ex staffetta partigiana divenuta senatrice

Morta all’età di 96 anni l’ex senatrice Lidia Menapace: era ricoverata da giorni per Covid nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bolzano.

Menapace è stata nel 1964 la prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano (assieme Waltraud Deeg) e la prima donna in giunta provinciale.

Chi era Lidia Menapace, ex staffetta partigiana divenuta senatrice

Menapace è stata nel 1964, da militante della Democrazia Cristiana, la prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano e la prima donna in giunta provinciale. Attivista del movimento pacifista e femminista dal 2006 al 2008 è stata senatrice di Rifondazione comunista. Giovanissima, Menapace prese parte alla Resistenza come staffetta partigiana e nel dopoguerra si impegnò nei movimenti cattolici.

Poco dopo la nascita del governo Prodi viene proposta alla presidenza della Commissione Difesa al Senato.

Considerata una delle voci più importanti del femminismo italiano, era suo lo slogan “Fuori la guerra dalla storia”.