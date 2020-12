Covid, l’Oms avverte: “Vaccino non significa rischio zero, non risolverà tutto”

“I vaccini non significano zero Covid“. Lo ha dichiarato il direttore delle emergenze dell’Oms, Mike Ryan, nella conferenza stampa a Ginevra sulla pandemia di Covid. “I vaccini non significano zero Covid. I vaccini e le campagne di vaccinazione non risolveranno il problema da soli”, ha spiegato.

“Questa settimana mi ha fatto piacere vedere che l’autorità regolatoria britannica ha concesso un’autorizzazione di emergenza al vaccino Pfizer BionTech contro Covid-19. Proprio come con i risultati sul desametasone in estate, questo è un importante passo scientifico per il mondo poiché i vaccini saranno fondamentali nella battaglia contro Covid”. Ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. “I progressi sui vaccini danno a tutti noi una spinta in avanti, e ora possiamo iniziare a vedere la luce alla fine del tunnel. Tuttavia, l’Oms è preoccupata per la crescente percezione che la pandemia sia finita”, ha aggiunto il dottor Tedros.